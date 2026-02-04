Размер шрифта
Снуп Догг принял участие в эстафете олимпийского огня Игр-2026

Рэпер Снуп Догг принял участие в эстафете олимпийского огня перед Играми-2026

Американский рэпер Снуп Догг пронес олимпийский факел в итальянском городе Галларате перед зимними Олимпийскими играми — 2026. Об этом сообщил официальный аккаунт Олимпиады в социальной сети Х.

В 59-й день эстафеты олимпийского огня также вошли города Бусто-Арсицио, Леньяно, Саронно, Севезо, Дезио и Монца.

В декабре 2025 года Снуп Догг стал почетным тренером сборной США на зимних Олимпийских играх — 2026. Его роль заключается в том, чтобы поддерживать и вдохновлять спортсменов.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В июле 2024 года Снуп Догг также поучаствовал в эстафете олимпийского огня в Париже перед стартом летних Олимпийских игр. Тогда он еще открыл первые олимпийские соревнования по брейкингу. Рэп-исполнитель 9 августа трижды ударил о помост деревянным посохом, официально запуская турнир. Это старинная театральная традиция, которой отдали дань уважения на играх в Париже. На тех Играх Снуп Догг вместе с Билли Айлиш принял участие и в церемонии закрытия.

Ранее появилась информация, что МОК рассматривает перенос сроков Олимпиады.
 
