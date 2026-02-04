Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Спорт

Легенда сборной России рассказал, стоит ли Захаряну уехать из Европы

Экс-футболист Булыкин: Захаряну можно покинуть Европу, если будет предложение
Ricardo Larreina/Global Look Press

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что футболисту испанского «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну можно будет возвратиться в Россию, если будет хороший вариант продолжения карьеры.

«Если у Захаряна не будет предложений из Европы, то можно вернуться в Россию. Понятно, что контракты будут уже не такие, какие он хочет. Главным для него будет реанимировать карьеру. Травмы могут возникать из-за климата, еды, тренировок, неподготовленности. Очень много вариантов, почему они возникают. Захаряну нужно избегать травм, а также найти команду, где ему будут доверять. Думаю, Захаряну стоит поехать, если будет хороший вариант из Москвы. Ему будет тяжело сейчас найти команду в Европе, будут смотреть на его травмы, мало кто рискнет его взять», — сказал Булыкин.

Ранее в СМИ появилась информация о намерении нового тренера «Реал Сосьедада» Пеллегрино Матараццо не допускать к играм Захаряна до конца сезона. Наставник уже провел личную беседу с игроком и сообщил ему о своем решении.

В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей, в которых забил один гол.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

Ранее в «Реале Сосьедад» заявили, что Захаряна нет стабильности в игре.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!