Легенда сборной России рассказал, стоит ли Захаряну уехать из Европы

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что футболисту испанского «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну можно будет возвратиться в Россию, если будет хороший вариант продолжения карьеры.

«Если у Захаряна не будет предложений из Европы, то можно вернуться в Россию. Понятно, что контракты будут уже не такие, какие он хочет. Главным для него будет реанимировать карьеру. Травмы могут возникать из-за климата, еды, тренировок, неподготовленности. Очень много вариантов, почему они возникают. Захаряну нужно избегать травм, а также найти команду, где ему будут доверять. Думаю, Захаряну стоит поехать, если будет хороший вариант из Москвы. Ему будет тяжело сейчас найти команду в Европе, будут смотреть на его травмы, мало кто рискнет его взять», — сказал Булыкин.

Ранее в СМИ появилась информация о намерении нового тренера «Реал Сосьедада» Пеллегрино Матараццо не допускать к играм Захаряна до конца сезона. Наставник уже провел личную беседу с игроком и сообщил ему о своем решении.

В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей, в которых забил один гол.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

Ранее в «Реале Сосьедад» заявили, что Захаряна нет стабильности в игре.