Путин впервые огласил потери Красной Армии под Ржевом

Президент России Владимир Путин в своей статье для The National Interest огласил потери Красной Армии в боях под Ржевом.

Как отмечает глава государства, эти цифры, полученные при изучении архивов, обнародованы впервые.

«Только в Ржевской битве и на Ржевском выступе с октября 1941 по март 1943 года Красная армия потеряла 1 154 698 человек, включая раненых и пропавших без вести», — написал президент.

Он подчеркнул, что оглашает эту трагическую статистику, «чтобы почтить память подвига известных безымянных героев, которые по разным причинах незаслуженно и несправедливо мало обсуждались или вовсе не упоминались в послевоенные годы».

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