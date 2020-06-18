Путин впервые огласил потери Красной Армии под Ржевом
Президент России Владимир Путин в своей статье для The National Interest огласил потери Красной Армии в боях под Ржевом.
Как отмечает глава государства, эти цифры, полученные при изучении архивов, обнародованы впервые.
«Только в Ржевской битве и на Ржевском выступе с октября 1941 по март 1943 года Красная армия потеряла 1 154 698 человек, включая раненых и пропавших без вести», — написал президент.
Он подчеркнул, что оглашает эту трагическую статистику, «чтобы почтить память подвига известных безымянных героев, которые по разным причинах незаслуженно и несправедливо мало обсуждались или вовсе не упоминались в послевоенные годы».
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