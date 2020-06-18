Путин: Сталин пытался выиграть время для укрепления обороны страны
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Президент России Владимир Путин заявил, что лидер СССР Иосиф Сталин пытался выиграть время перед Второй Мировой войной, чтобы укрепить оборону страны. Статья Путина опубликована в журнале The National Interest.
«Многие обвинения в адрес Сталина справедливы, включая репрессии, но он видел, что СССР пытаются оставить один на один с Германией и пытался выиграть время для укрепления обороны страны», — говорится в статье.
18 июня журнал The National Interest опубликовал статью Путина «Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны».
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