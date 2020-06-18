Путин: Сталин пытался выиграть время для укрепления обороны страны

Президент России Владимир Путин заявил, что лидер СССР Иосиф Сталин пытался выиграть время перед Второй Мировой войной, чтобы укрепить оборону страны. Статья Путина опубликована в журнале The National Interest.

«Многие обвинения в адрес Сталина справедливы, включая репрессии, но он видел, что СССР пытаются оставить один на один с Германией и пытался выиграть время для укрепления обороны страны», — говорится в статье.

18 июня журнал The National Interest опубликовал статью Путина «Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны».

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