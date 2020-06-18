Путин направил Назарбаеву телеграмму со словами поддержки из-за COVID-19

Президент России Владимир Путин направил первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву телеграмму со словами поддержки на фоне того, что Назарбаев получил положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность в том, что «жизненная энергия» Назарбаева, а также его «бодрость духа» и «оптимизм» будут способствовать тому, что политик в ближайшее время излечится от заболевания.

«От души желаю вам полного выздоровления, доброго здоровья на долгие годы», — написано в телеграмме.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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