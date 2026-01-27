Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

За ночь над регионами России сбили 19 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО сбили 19 дронов над четырьмя регионами и Азовским морем
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В ночь на сегодня средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над рядом регионов России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, наибольшее число дронов — девять — было сбито над Курской областью. Еще пять беспилотников уничтожили над территорией Краснодарского края, три — над акваторией Азовского моря. По одному БПЛА перехватили над Орловской и Белгородской областями.

Этой ночью в Славянском районе Краснодарского края произошла серия взрывов. Предположительно, причиной происходящего является работа ПВО по украинским дронам-камикадзе, пытающимся атаковать город уже второй день подряд. Местные жители рассказали, что взрывы начались около 1:40 и были слышны в различных районах Славянского района. Помимо этого, была включена сирена воздушной тревоги.

Также серия взрывов произошла над Курском. Как рассказали местные жители, громкие звуки слышали в 01:00 (совпадает с мск). Всего было слышно около пяти-семи взрывов в разных частях населенного пункта.

Ранее в Славянске-на-Кубани человек пострадал из-за атаки дронов на предприятия.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!