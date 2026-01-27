За ночь над регионами России сбили 19 украинских беспилотников

В ночь на сегодня средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над рядом регионов России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, наибольшее число дронов — девять — было сбито над Курской областью. Еще пять беспилотников уничтожили над территорией Краснодарского края, три — над акваторией Азовского моря. По одному БПЛА перехватили над Орловской и Белгородской областями.

Этой ночью в Славянском районе Краснодарского края произошла серия взрывов. Предположительно, причиной происходящего является работа ПВО по украинским дронам-камикадзе, пытающимся атаковать город уже второй день подряд. Местные жители рассказали, что взрывы начались около 1:40 и были слышны в различных районах Славянского района. Помимо этого, была включена сирена воздушной тревоги.

Также серия взрывов произошла над Курском. Как рассказали местные жители, громкие звуки слышали в 01:00 (совпадает с мск). Всего было слышно около пяти-семи взрывов в разных частях населенного пункта.

Ранее в Славянске-на-Кубани человек пострадал из-за атаки дронов на предприятия.