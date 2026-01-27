Размер шрифта
В ВОЗ оценили перспективы создания вакцин от рака и ВИЧ

Глава ВОЗ в РФ: вакцины от рака и ВИЧ имеют шансы на успех в скором будущем
Global Look Press

Создание эффективных вакцин для лечения рака и профилактики ВИЧ имеет хорошие перспективы, но требует дальнейших масштабных исследований. Об этом в интервью ТАСС заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев.

Он отметил, что технология мРНК-вакцин показывает многообещающие результаты в терапии некоторых видов онкологических заболеваний, стимулируя иммунную систему пациента.

«Мы верим, что мРНК-вакцины для терапии онкологических заболеваний являются многообещающей инновационной платформой. <...> Для того, чтобы подтвердить их эффективность при различных типах рака, необходимы более крупные и длительные исследования», — сказал Бердыклычев.

Что касается ВИЧ-инфекции, то работы над вакциной продолжаются, но находятся на стадии разработки. При этом, как отметил представитель ВОЗ, в 2025 году организация рекомендовала для профилактики ВИЧ новый инъекционный препарат ленакапавир, который вводится всего два раза в год. На сегодняшний день ВОЗ не одобрила ни одной мРНК-вакцины для лечения рака.

Ранее в Центре Гамалеи начали закупку и синтез вакцины от рака для первых трех пациентов с меланомой.
 
