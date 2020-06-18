Госдума приняла 29 законопроектов, связанных с преодолением последствий пандемии

За время пандемии коронавируса Госдума приняла 29 законопроектов, направленных на борьбу с распространением инфекции или на преодоление последствий ограничительных мер. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«29 законопроектов было принято, которые непосредственно имеют отношение к преодолению вызовов в рамках коронавирусной инфекции. 14 законопроектов были внесены правительством, 8 законопроектов были внесены депутатами Государственной Думы, 6 законопроектов были внесены депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации, и 1 законопроект был внесен Ставропольской думой, то есть законодательным собранием субъекта Российской Федерации», — сказал Володин.

При этом председатель Госдумы подчеркнул, что все решения, связанные с пандемией, принимались Владимиром Путиным.

«Решения принимались о мерах поддержки президентом. Президент в ежедневном режиме принимал решения и контролировал, и до сегодняшнего дня контролирует ситуацию. Далее правительство со своей стороны принимало те решения, которые в рамках их полномочий. Что касается уже Государственной Думы, законодательное обеспечение мер поддержки, безусловно, это прерогатива Думы. И без Государственной Думы эти решения невозможно было принять», — рассказал Вячеслав Володин.

Полное интервью с Вячеславом Володиным о работе парламента в условиях пандемии коронавируса, поправках в Конституцию и о том, кто будет после Владимира Путина, читайте на «Газете.Ru».