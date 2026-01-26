Размер шрифта
Общество

Ростовский подросток с ножом пришел в лицей и напал на девушку, с которой встречался

Mash: в Ростове юноша напал на бывшую возлюбленную
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Молодой человек из Ростова-на-Дону напал на школьницу, с которой раньше встречался. Об этом сообщает Don Mash.

Инцидент произошел в местном лицее. По данным Telegram-канала, 17-летний юноша, который учится в другом учреждении, пришел к возлюбленной с ножом и во время урока набросился на нее с кулаками.

Находившиеся рядом преподаватели смогли разнять пару. По данным канала, причиной произошедшего стала ревность.

Уже на следующий день юноша стал писать сообщения одноклассникам девушки и угрожал, так как они якобы с ней общались. В беседе он заявлял, что не расстался с возлюбленной.

Родители несовершеннолетней обратились в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого в Новосибирске мужчина избил возлюбленную из ревности. Муж нередко проверял телефон и ноутбук супруги, контролировал ее. В день инцидента он напал на жену и нанес несколько ударов на глазах у падчерицы.

Ранее в Каспийске мужчина с ножом напал на бывшую жену и ее отца.
 
