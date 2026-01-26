Генсек НАТО заявил о тихой работе по снятию ограничений на оружие для Киева

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ведет закулисные консультации с лидерами стран Североатлантического альянса по вопросу снятия ограничений на применение Украиной поставляемого ей дальнобойного вооружения. Об этом он сообщил в ходе дискуссии с депутатами комитета по иностранным делам Европарламента, пишет РИА Новости.

«В общем, я говорю: если вы поставляете свои системы, пожалуйста, без ограничений на них, чтобы Украина могла действительно использовать их. Но что бы ни было поставлено, конечно, не мне комментировать. Я могу только тихо работать за кулисами», — сказал он.

13 января Рютте заявил, что запасы оружия для Украины в Европе истощены, «но кое-что еще есть в США». По его словам, после трех–четырех лет войны значительная часть запасов в Европе была уничтожена или истощена, поэтому возникла необходимость в большей степени опираться на резервы, остающиеся в Соединенных Штатах.

В конце декабря вице-председатель бундестага и бывший глава партии «Зеленые» Омид Нурипур заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц должен сделать то, что требовал от предыдущего лидера страны до прихода к власти — передать Украине ракеты Taurus.

Ранее главком ВСУ попросил США расширить дальнобойные возможности Украины.