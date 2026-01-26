Размер шрифта
Общество

В Курской области сотрудники ГИБДД пострадали в аварии с большегрузом

МВД: фура врезалась в машину ГИБДД и полицейских, оформлявших ДТП под Курском

Крупное ДТП с участием пяти автомобилей произошло на 556-м километре федеральной трассы М-2 «Крым» в Медвенском районе Курской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По его данным, около 15:50 большегруз Volvo, следовавший в сторону Курска, врезался в служебный автомобиль Госавтоинспекции с включенными проблесковыми маячками. В этот момент сотрудники ГИБДД оформляли ранее произошедшее ДТП без пострадавших с участием Lada Granta и Mazda.

После столкновения со служебным автомобилем грузовик совершил наезд на машины, участвовавшие в первоначальной аварии, а также на их водителей, стоявших на обочине — мужчин 1979 и 1981 годов рождения. Затем фура выехала на «встречку» и врезалась в автомобиль Renault.

В результате происшествия водители Lada и Mazda получили несовместимые с жизнью травмы. Два сотрудника Госавтоинспекции были доставлены в больницу.

25 января в Ленобласти на трассе «Нарва» произошло ДТП, при котором пострадали пять человек. В региональном управлении МВД России заявили, что 54-летний водитель Isuzu не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения. Там он столкнулся с автомобилями Hyundai, Kia и Renault.

Отмечалось, что при ДТП пострадали пять человек: три водителя и два пассажира, один из них — 13-летняя девочка. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку.

Ранее более 20 человек оказались заблокированы в автобусе после ДТП в Новороссийске.
 
