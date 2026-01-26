Размер шрифта
Российский хоккеист Капризов признан первой звездой недели в НХЛ

Хоккеисты Капризов и Кучеров стали первой и второй звездами недели в НХЛ
Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Российский хоккеист «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Он сыграл в четырех матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых записал на свой счет три заброшенные шайбы и шесть результативных передач.

Второй звездой признан еще один россиянин — нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Он набрал восемь очков за три матча — два гола и шесть результативных передач. Третьей звездой стал голкипер «Анахайм Дакс» Лукаш Достал, одержавший вместе с командой четыре победы в четырех встречах, отразив 92,5% бросков. В матче против «Колорадо Эвеланш» (2:1) чешский вратарь совершил 40 сейвов, установив личный рекорд сезона.

В сентябре 2025 года Капризов подписал с «Миннесотой» восьмилетний контракт на общую сумму $136 млн, что стало крупнейшим соглашением в истории НХЛ как по общей сумме, так и по среднегодовой зарплате ($17 млн). Он выступает за команду с 2020 года.

Кучеров — обладатель призов «Арт Росс Трофи» (НХЛ, 2019, 2024, 2025), «Харт Трофи» (НХЛ, 2019), «Тед Линдсей Эворд» (НХЛ, 2019, 2025) и «Харламов Трофи» (2019). Он — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее Дмитрий Губерниев назвал самого влиятельного спортсмена России.
 
