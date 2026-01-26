Размер шрифта
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Зеленский подписал закон о продлении военного положения на Украине до 4 мая
Susana Vera/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым продлил военное положение и мобилизацию на территории республики. Документы опубликованы на сайте украинского парламента.

Согласно закону, военное положение и мобилизация в республике были продлены еще на 90 дней, до 4 мая 2026 года.

14 января украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней. По его словам, за соответствующие решения проголосовали 333 депутата. Режим военного положения будет действовать еще 90 суток. Действие предыдущих указов истекает 3 февраля.

В декабре прошлого года Зеленский заявил, что не будет после начала возможного перемирия отменять военное положение и мобилизацию в стране, а сделает это только после получения гарантий безопасности. Политик подчеркнул, что гарантии должны включать в себя мониторинг и присутствие партнеров Киева и быть получены одновременно с договоренностями о завершении вооруженных действий.

Ранее пленный боец ВСУ назвал необычное условие быстрого завершения конфликта.
 
