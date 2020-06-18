Песков считает абсурдными заявления, что РФ использует COVID в своих целях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления Великобритания о том, что Россия использует коронавирусную инфекцию в своих целях, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Безусловно, мы категорически не согласны с такими утверждениями», — подчеркнул представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал высказывания главы МИД Великобритании, который заявил, что Россия, Иран и Китай используют ситуацию с пандемией для достижения своих целей.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия и Китай, напротив, настаивают на международной кооперации в борьбе с COVID-19, разработке вакцин и необходимых медикаментов, а также назвал обвинения абсурдными.

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