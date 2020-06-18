Трамп обвинил Болтона в нарушении закона
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон нарушил закон, раскрыв в своей книге секретную информацию, заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.
В книге Болтона содержится «сверхсекретная информация», на разглашение которой экс-советник не получил разрешения, отметил президент.
В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.
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