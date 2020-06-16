В МИД России рассказали, почему США давят на Международный уголовный суд

В российском МИДе заявили, что США оказывают давление на Международный уголовный суд с целью не допустить преследования своих военных, передает ТАСС.

«США явно пытаются повлиять на суд с целью не допустить преследования американских военных в рамках «афганского досье». И санкционное решение — лишь одно из подтверждений этому», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, российский МИД в очередной раз обвинил Соединенные Штаты в политике двойных стандартов, пояснив, что они ратуют за «борьбу с безнаказанностью», только когда дело не касается своих преступлений.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий санкции против членов МУС, расследующих возможные американские преступления в Афганистане.

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