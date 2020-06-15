Президент Бразилии обсудил с Путиным ситуацию в БРИКС

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что обсудил по телефону с главой РФ Владимиром Путиным ситуацию с распространением коронавируса в мире и ближайшую встречу БРИКС, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня утром я говорил с президентом России Владимиром Путиным. Мы согласились и дальше углублять сотрудничество между нашими странами», — сказал Болсонару.

По его словам, лидеры также обсудили положения, к которым стороны хотели бы прийти после переговоров на ближайшем саммите БРИКС в Санкт-Петербурге.

Саммит БРИКС, должен был пройти 21-23 июля в Петербурге, однако его перенесли на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

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