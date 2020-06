WP узнала, что Трамп может пойти на выборы с новым лозунгом

Американский президент Дональд Трамп может выбрать новый лозунг для своей предвыборной компании. Об этом сообщает газета Washington Post.

Так, предвыборная кампания 2020 года проходила в большинстве случаев под слоганом Keep America Great (Сохраним Америку великой. — примечание «Газеты.Ru»). Однако, как уточняет издание, глава Белого дома также использовал лозунги Transition to Greatness! (Переход к величию. — примечание «Газеты.Ru») и The Best Is Yet to Come (Лучшее — впереди. — примечание «Газеты.Ru»).

По данным газеты, в ближайшее время Трамп планирует определиться с точным лозунгом для предвыборной кампании 2020 года.

В 2016 году во время предвыборной кампании политик выступал с лозунгом Make America Great Again (Сделаем Америку великой снова. — примечание «Газеты.Ru»).

Президентские выбору пройдут в США в ноябре 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп заявил, что признает поражение при проигрыше на выборах

— Трамп усомнился в способности Байдена к переговорам с Россией

— Трамп подтвердил намерение возобновить предвыборные митинги