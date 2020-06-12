Джонсон выступил против сноса памятника Черчиллю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что выступает против снова памятников историческим личностям, в том числе бывшему премьер-министру страны (1940—1945; 1951—1955 годах) Уинстону Черчиллю. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он обратил внимание жителей Британии на то, что памятники напоминают об истории, о ее ошибках в том числе.

«Сносить их — значит лгать о нашей истории и лишать будущие поколения знаний о ней», — подчеркнул Джонсон.

Известно, что на прошедшей неделе (1-1 июня) демонстранты нанесли надпись «был расистом» на памятник Черчиллю в Лондоне.

Действующий премьер отметил, что несмотря на неприемлемые для настоящего времени высказывания Черчилля, он все же внес вклад в победу над фашизмом в годы Второй Мировой войны.

В настоящее время монумент закрыт защитным экраном.

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