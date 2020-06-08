Главы России и Египта обсудили развитие стратегического партнерства

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора обсудили развитие стратегического партнерства, сообщается на сайте Кремля.

Обсуждались, в частности, вопросы ядерной энергетики, сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, а также взаимодействие в сфере промышленности.

Кроме того, была подробно рассмотрена ситуация в Ливии, в результате чего был подтвержден обоюдный настрой на продолжение координации, чтобы обеспечить скорейшее прекращение боевых действий и запуск межливийских переговоров под эгидой ООН.

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