Главы России и Египта обсудили развитие стратегического партнерства
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Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора обсудили развитие стратегического партнерства, сообщается на сайте Кремля.
Обсуждались, в частности, вопросы ядерной энергетики, сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, а также взаимодействие в сфере промышленности.
Кроме того, была подробно рассмотрена ситуация в Ливии, в результате чего был подтвержден обоюдный настрой на продолжение координации, чтобы обеспечить скорейшее прекращение боевых действий и запуск межливийских переговоров под эгидой ООН.
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