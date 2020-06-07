Стало известно, где пройдут переговоры Афганистана и движения «Талибан»*

Переговоры между властями Афганистана и движением «Талибан» (организация запрещена в России)* (организация запрещена в России) пройдут в Катаре, сообщил телеканал »Толо ньюс».

«Достигнуто предварительное соглашение, указывающее на то, что переговоры между двумя афганскими сторонами должны состояться в Катаре», — сообщил телеканал.

До этого США, «Талибан»* (организация запрещена в России) и правительство Афганистана подписали мирное соглашение. Американская сторона обязалась, что ее и союзнические войска покинут страну за 14 месяцев при соблюдении талибами договоренностей. В мирном соглашении речь идет об освобождении до 5 тыс. заключенных талибов.

*«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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