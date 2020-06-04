Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что другие страны вмешиваются в беспорядки, возникшие после смерти Джорджа Флойда, чтобы обострить насилие, передает Reuters.

По его словам, иностранные силы действуют по обе стороны, чтобы разжечь конфликт. Сами беспорядки Барр назвал «бессмысленными актами анархии», которые направлены на устрашение граждан.

«Мы также видим, как иностранные актеры играют», — сказал Барр на пресс-конференции.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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