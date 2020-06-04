Путин пока не планирует контактировать с коллегами из ОПЕК+

В планах президента России Владимира Путина в ближайшее время нет контактов с коллегами из стран-участниц ОПЕК+. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нет, в ближайшее время таких планов нет у президента», — уточнил представитель Кремля.

12 апреля текущего года страны-участницы ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. Началом отсчета выбрали октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии с другими государствами идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

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