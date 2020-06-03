Эксперт: методы информационной борьбы против РФ мало похожи на правовые

Методы информационной борьбы против России в последнее время мало похожи на правовые, поскольку мировое сообщество не реагирует на подобного рода вызовы, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Речь идет не о каком-то отдельном эпизоде и информационном поводе. Речь идет о системной и серьезной работе, которая ведется нашими «западными партнерами». По сути речь идет о такой незаметной войне, информационном противоборстве с Россией с множеством мультипликативных эффектов, которых они достигают самыми разными способами. К сожалению, в последнее время эти способы мало похожи на правовые... Причина этого... — отсутствие реакции мирового сообщества на подобного рода вызовы. Это расслабило наших интересантов, и они сделали ту конструкцию информационной борьбы с Россией и с Китаем, которая сейчас существует», — цитирует РИА «Новости» Мухина.

По словам политолога, раньше объектами подобной информационной войны были Иран и КНДР, а теперь такие крупные страны, как Россия и Китай. Отдельно Мухин отметил термин «русские хакеры».

«Речь идет о таком распространенном феномене, как «русский хакер». В последние годы с его помощью очень часто «демотивируется» Россия как геополитический игрок. Эта незаметная война, к сожалению, становится более заметной, и ее составляющие являются сейчас довольно серьезными моделями поведения и поведенческих стереотипов, которые свойственны не только западному истеблишменту, но и распространяются среди населения разных стран, и в том числе России, что вызывает очень серьезный диссонанс в международных отношениях», — заключил Мухин.