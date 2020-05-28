Глава Хакасии получил представление прокуратуры из-за выплат медикам
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Прокуратура Хакасии в ходе проверки нашла нарушения при начислении выплат медикам и внесла представление главе республики Валентину Коновалову. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
«После вмешательства прокуратуры медицинским работникам выплачены положенные им денежные средства на общую сумму свыше 35 млн рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка была проведена после сообщения СМИ о нарушении прав медицинских работников.
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