Глава Хакасии получил представление прокуратуры из-за выплат медикам

Прокуратура Хакасии в ходе проверки нашла нарушения при начислении выплат медикам и внесла представление главе республики Валентину Коновалову. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«После вмешательства прокуратуры медицинским работникам выплачены положенные им денежные средства на общую сумму свыше 35 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка была проведена после сообщения СМИ о нарушении прав медицинских работников.

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