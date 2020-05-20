В Раде оценили первый год правления Зеленского

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко оценил первый год правления президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте партии.

По его словам, у Зеленского много невыполненных обещаний, за год в стране остался «бардак и безответственная власть».

Бойко добавил, что в Донбассе продолжается военный конфликт, пенсии остаются мизерными, а тарифы высокими.

При этом сопредседатель партии отметил, что первые шаги по решению конфликта в Донбассе были «действительно обнадеживающими». Так, начался процесс примирения, разведения войск. Вернулись корабли и возобновились обмены пленными.

«А дальше просто испугались радикально настроенной части общества. Мирный процесс остановился. Самый большой провал действующего президента – невыполнение обещания о мире», — заключил он.

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