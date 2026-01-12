Россиянам назвали эффективный способ восстановления после ОРВИ

В разгар сезонного подъема ОРВИ и гриппа все больше людей сталкиваются с затяжным восстановлением: слабость, одышка, частые повторные инфекции и ощущение, что организм так и не вернулся в норму. На этом фоне вновь растет интерес к спелеотерапии — лечению микроклиматом соляных пещер. Ученые Пермского Политеха объяснили, чем сильвинитовые спелеокамеры отличаются от обычных соляных комнат и за счет чего они могут помогать организму восстановиться после болезней и хронического стресса. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Как рассказал научный руководитель и профессор кафедры «Разработка месторождений полезных ископаемых», директор Института безопасности труда, производства и человека ПНИПУ Григорий Файнбург, интерес к лечебному подземному воздуху возник еще в середине XX века, когда врачи заметили, что рабочие соляных шахт практически не страдают заболеваниями дыхательной системы.

Ключевой прорыв произошел в 1970–1980-х годах, когда стало ясно, что лечебную среду можно воссоздавать искусственно. Как отметил Файнбург, решающую роль в этом сыграли исследования пермских ученых, работавших с сильвинитом Верхнекамского месторождения. В 1982 году ученый Пермского Политеха Владимир Старцев предложил конструкцию сильвинитовой климатической камеры, а в 1989 году в Соликамске была создана первая в мире лечебная сильвинитовая спелеокамера, позволившая применять метод вне шахт.

Сильвинит — это горная порода, сформировавшаяся около 300 миллионов лет назад при высыхании древних морей. Она состоит из каменной соли и калийных минералов и при определенной влажности вступает во взаимодействие с воздухом. По словам Файнбурга, в результате этого процесса формируется наноразмерный соляной аэрозоль и отрицательные аэроионы, создающие микроклимат, близкий по составу к внутренней среде организма. Ионы натрия, калия и магния являются основой солевого баланса крови и лимфы, поэтому организм воспринимает такую среду как «родственную» и быстрее включает адаптационные механизмы.

Первоначально метод применяли для лечения астмы и хронических бронхитов, но сегодня его рассматривают и как средство реабилитации после вирусных инфекций. Сильвинитовая спелеотерапия помогает восстановить барьерные функции слизистых, снизить нагрузку на стресс-реализующие нейроэндокринные системы и ускорить возвращение к нормальному тонусу. Дополнительный эффект связан с глубокой сенсорной разгрузкой и снижением хронического стресса, который сам по себе ослабляет иммунитет.

Отдельно ученый подчеркнул безопасность метода. Несмотря на наличие в сильвините природного радиоактивного изотопа калий-40, его вклад в облучение крайне мал и значительно ниже естественного фонового уровня, который человек получает ежедневно из окружающей среды и пищи.

По словам Файнбурга, важно различать медицинские сильвинитовые спелеокамеры и коммерческие соляные комнаты. В первом случае само помещение из блоков сильвинита работает как природный «реактор», формируя стабильную лечебную среду, тогда как во втором эффект чаще ограничивается кратковременной ингаляцией аэрозоля. Именно поэтому сильвинитовые камеры рассматриваются как инструмент системной реабилитации и укрепления здоровья под наблюдением специалистов.

