Зеленский заявил, что не планирует распускать Верховную Раду досрочно
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует досрочно распускать Верховную Раду, пока его партия «Слуга народа» будет голосовать за важные законопроекты. Об этом он заявил на пресс-конференции, которую транслировало украинское телевидение.
«Собираюсь ли я распустить парламент? Пока партия «Слуга народа» будет голосовать за все важные законопроекты для страны, я буду поддерживать партию «Слуга народа», — сказал Зеленский.
Он отметил, что роспуск нынешнего состава Рады возможен только в ситуации, когда парламент перестанет выполнять свою работу или будет лоббировать интересы различных коммерческих групп.
Партия «Слуга народа» контролирует 254 места (43,16%) в украинском парламенте.
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