Путин обратился к российским евреям и поздравил с Днем спасения и освобождения

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения (26 Ияра) и сравнил праздник с Днем Победы.

«В нынешнем, юбилейном, году он наполнен особым духовным смыслом. 75 лет назад отгремели залпы орудий, и закончилась самая жестокая война XX столетия», — начал президент.

Путин отметил, что с каждым годом этот праздник объединяет все больше людей в стране, а также помогает воспитывать патриотические чувства у молодежи. Он выразил уверенность, что 26 Ияра будут помнить будущие поколения и хранить историческую правду о минувшей войне.

«Еще раз с праздником. И конечно, самые искренние слова признательности нашим дорогим ветеранам. <...> Желаю вам бодрости духа, здоровья и благополучия», — заключил глава государства.

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