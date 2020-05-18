Трамп рассказал о своем методе профилактики коронавируса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что для профилактики коронавируса принимает гидроксихлорохин, передает ТАСС.

По словам главы государства, врач разрешил ему принимать этот противомалярийный препарат.

«Я принимаю по таблетке в день», — уточнил Трамп, добавив, что проходит тестирование на наличие коронавируса каждый день. Пока анализы дают отрицательный результат.

По последним данным, в США выявлено более 1,5 млн случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп заявил о сильном сокращении числа заражений коронавирусом в США