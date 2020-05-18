Глава МИД Украины заявил о подготовке плана по «деоккупации» Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ведомство разрабатывает план по «деоккупации» Крыма, передает РИА «Новости».

По словам Кулебы, власти пока не определили окончательный формат документа. Это может быть масштабная стратегия, утвержденная СНБО или же исключительно план украинского МИД, направленный на международный аспект работы.

Кулеба рассказал, что Киев планирует «игру вдолгую», предполагающую контроль за санкционным давлением на российскую сторону. Кроме того, социальные институты будут готовы в любой момент принять Крым обратно.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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