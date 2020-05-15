В клубе «Валдай» представили доклад «Не одичать в «осыпающемся мире»

В Международном дискуссионном клубе «Валдай» состоялась презентация доклада «Не одичать в «осыпающемся мире».

Директор по научной работе Валдайского клуба Федор Лукьянов напомнил, что еще два года назад «Валдай» констатировал, что действующий мировой порядок «осыпается».

По его словам, сейчас это уже совершенно очевидно. Пандемия коронавируса лишь стала катализатором, который ускорил наметившиеся тренды.

«Мир уже перешел грань неуправляемости процессов, и в этом наши предположения оправдываются», — цитирует «Российская газета» Лукьянова.

По оценке программного директора клуба «Валдай» Тимофея Бордачева, ключевая опасность наступающих лет — борьба американского и китайского полюсов.

«Это будет опаснее холодной войны», — уверен аналитик. Другим же странам придется определиться, с кем они — с Вашингтоном или с Пекином.

В презентации принял участие и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он не вполне согласился с Бордачевым.

«В объективной картине мира вырисовывается не новая биполярность, а комплексная полицентричность, где действуют и будут действовать множество субъектов и факторов», — подчеркнул Рябков.