В Тюменской области не исключают объединения с ХМАО и ЯНАО
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Депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин заявил, что регион, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) могут быть объединены в 2021 году. Об этом пишет РИА «Новости».
«Мы говорим об объединении в единую Тюменскую область самой нынешней Тюменской области, ХМАО и ЯНАО», — произнес он.
Дорохин отметил, что данный вопрос рассматривается уже несколько лет, однако еще не обсуждался публично.
По его мнению, возможность возвращения Большой Тюменской области следует вынести на голосование в 2021 году.
До этого об объединении договорились главы Архангельской области и Ненецкого АО.
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