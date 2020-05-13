В Тюменской области не исключают объединения с ХМАО и ЯНАО

Депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин заявил, что регион, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) могут быть объединены в 2021 году. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы говорим об объединении в единую Тюменскую область самой нынешней Тюменской области, ХМАО и ЯНАО», — произнес он.

Дорохин отметил, что данный вопрос рассматривается уже несколько лет, однако еще не обсуждался публично.

По его мнению, возможность возвращения Большой Тюменской области следует вынести на голосование в 2021 году.

До этого об объединении договорились главы Архангельской области и Ненецкого АО.

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