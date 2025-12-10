На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская семья потеряла накопления и машину, поверив «экс-руководителю»

В Сыктывкаре семья лишилась накоплений и машины из-за мошенников
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В Сыктывкаре семейная пара лишилась денег и имущества, поверив «экс-руководителю» супруга. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что аферист под видом бывшего руководителя мужчины 1964 года рождения попросил назвать код из СМС. Затем на телефон сыктывкарца позвонил лжеспециалист портала «Госуслуг», сообщивший о якобы произошедшей утечке его данных в результате взлома.

После этого мужчина общался с уже с лжесотрудником «Росфинмониторинга», который под предлогом защиты средств посоветовал перевести все накопления на «безопасный счет». Супруги поверили преступникам и перевели на их счета более 2,3 млн рублей через банкомат.

После этого мошенники заявили, что автомобиль супругов якобы заложен в автоломбард, и предложили им «опередить аферистов», продав машину самостоятельно. Пара продала автомобиль за 2,5 млн рублей и перевела эти средства злоумышленникам.

Общий ущерб от действий преступников составил более 4,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество.

Ранее краснодарка назвала код из СМС и лишилась 7,8 млн рублей.

