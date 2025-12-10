Два новосибирских подростка жестоко избили третьеклассника

В Новосибирске два мальчика напали на братьев и жестоко избили одного из них. Об этом со ссылкой на отца детей сообщает nsk.kp.ru.

Инцидент произошел 7 декабря во дворе дома на улице Твардовского. Третьеклассник с братом вышли гулять и играли в снежки, когда к ним подошли двое подростков, на одном из которых была фиолетовая куртка и медицинская маска — они сначала толкнули одного из братьев, а затем напали на другого. Агрессоры повалили третьеклассника на снег и пинали его примерно в течение пяти минут.

«Извините, что мы вас побили», — сказали нападавшие перед тем, как убежать.

Отец детей отвез их в травмпункт, где у третьеклассника зафиксировали ссадины на лице, ушибы и отеки. У его брата также обнаружили ссадины.

Отмечается, что один из предполагаемых обидчиков, 13-летний мальчик, ранее уже состоял на учете в ПДН, а также сбегал из ребцентра. На малолетнего подавали заявление о мелком хулиганстве и кражах из магазина.

Законный представитель пострадавших детей подал заявление в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Воронеже школьники разбили голову незнакомому мужчине ради забавы.