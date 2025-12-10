На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге раскрыли судебную статистику по «эффекту Долиной» за два года

Суды Петербурга за два года рассмотрели 52 дела по «эффекту Долиной»
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

За 2024 и 2025 годы районные суды Санкт-Петербурга рассмотрели 52 дела, связанных с так называемым «эффектом Долиной». Об этом сообщила глава пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в Telegram-канале.

По ее данным, из общего числа дел 29 исков были удовлетворены. В этих случаях покупателям вернули квартиры, а продавцам — деньги. По оставшимся 23 делам истцам отказали в удовлетворении требования о возврате квартиры.

Лебедева подчеркнула, что суды строго следуют установленным порядкам и оценивают каждое дело в индивидуальном порядке на основе предоставленных сторонами доказательств и результатов экспертиз. По ее словам, несмотря на внешнее сходство некоторых дел, каждое из них уникально.

«Эффектом Долиной» называют схему с продажей квартиры, при которой владелец получает деньги за недвижимость, а затем через суд добивается признания сделки недействительной, заявляя, что действовал якобы под влиянием мошенников. Ключевой момент в том, что покупатель лишается и квартиры, и денег, а у продавца формально появляется возможность не возвращать полученную за квартиру сумму.

Термин появился после громкого скандала с певицей Ларисой Долиной: в августе 2024 года она продала квартиру, а затем через суд вернула недвижимость себе. В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья и теперь вынуждена через Верховный суд добиваться возвращения права собственности на квартиру. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как «эффект Долиной» повлияет на новостройки.

