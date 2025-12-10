На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Макрон обсудил с Трампом вопрос по Украине, который волнует «всю Европу»

Макрон поговорил с Трампом по Украине, обсудив важный для всей Европы вопрос
true
true
true
close
Yoan Valat/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с американским лидером Дональдом Трампом Украину, затронув вопрос, который волнует «всю» Европу. Об этом сообщает агентство Reuters.

«У нас было около 40 минут на обсуждение вопроса, который волнует всех нас», — отметил он.

Макрон не сказал, что именно стороны обсуждали в ходе разговора.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент США хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

В таком контексте аналитик Богдан Безпалько заявил «Газете.Ru», что Трамп может ввести «символические санкции» против Украины.

Песков ответил на предложение Зеленского по энергетическому перемирию.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Молодые не поймут. Почему работодателям стали выгодны сотрудники 30-50+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами