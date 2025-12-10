Макрон обсудил с Трампом вопрос по Украине, который волнует «всю Европу»

Макрон поговорил с Трампом по Украине, обсудив важный для всей Европы вопрос

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с американским лидером Дональдом Трампом Украину, затронув вопрос, который волнует «всю» Европу. Об этом сообщает агентство Reuters.

«У нас было около 40 минут на обсуждение вопроса, который волнует всех нас», — отметил он.

Макрон не сказал, что именно стороны обсуждали в ходе разговора.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент США хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

В таком контексте аналитик Богдан Безпалько заявил «Газете.Ru», что Трамп может ввести «символические санкции» против Украины.

