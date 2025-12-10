В Воронеже суд встал на сторону обманутого по «схеме Долиной» покупателя квартиры

В Воронеже человек купил квартиру у обманутого владельца и смог вернуть жилье

Житель Воронежа попытался вернуть квартиру, проданную по «схеме Долиной», но суд не встал на его сторону. Об этом сообщает «Блокнот Воронеж» со ссылкой на местные СМИ.

Жилье площадью 72 квадратных метра мужчина продал за 8,3 миллиона рублей. По словам самого пострадавшего, с ним связались неизвестные и рассказали о необходимости перевести деньги на «безопасный счет» и совершить сделку с недвижимостью.

Поняв, что стал жертвой аферистов, мужчина обратился в полицию. Также он подал иск в суд, чтобы признать сделку недействительной. Он ссылался на свою гидроцефалию и тот факт, что незадолго до общения с мошенниками перенес операцию.

«Этим мужчина пытался доказать, что «был не в себе», когда продавал квартиру. Однако суд эти доводы не убедили», – сообщается в публикации.

Также в суде выступили посредники в сделке. Они заявили, что истец вел себя адекватно. В результате квартиру оставили новому владельцу.

