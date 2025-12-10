На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Вологодской области смягчили режим продажи алкоголя в новогодние праздники

В Вологодской области смягчили режим продажи алкоголя на Новый год и Рождество
Shutterstock/FOTODOM

Власти Вологодской области смягчили ограничения на продажу алкоголя в период новогодних праздников. Соответствующий региональный закон приняли депутаты областного заксобрания.

Согласно документу, 30 и 31 декабря, а также 7 января и 1 мая алкогольную продукцию можно будет приобретать с 08:00 до 23:00. Аналогичное правило действует и в новогодние праздники — с 1 по 6 января, а также 8 января: на эти даты региональные ограничения и так не распространялись.

С 1 марта текущего года в Вологодской области действует запрет на продажу алкогольных напитков во все время, за исключением будних дней с 12:00 до 14:00. Бары и рестораны ограничения не затронули.

28 ноября пресс-служба законодательного собрания региона сообщила, что власти намерены с 1 марта 2026 года ввести новые ограничения в сфере продажи спиртных напитков. В частности, в Вологодской области запретят выкладывать соответствующие товары на расстоянии менее трех метров от касс в магазинах. Кроме того, будет запрещена розничная продажа алкоголя в магазинах, расположенных в помещениях многоквартирных домов, вход в которые организован со стороны подъездов.

Ранее было названо число магазинов в Вологодской области, переставших продавать алкоголь.

