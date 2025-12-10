В аэропорту Ташкента ввели ограничения из-за погодных условий

В аэропорту Ташкента из-за тумана введены ограничения на прием воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями (туман) в аэропорту Ташкент введены ограничения на прием воздушных судов», — сказано в сообщении.

Там указали, что рейс US502 авиакомпании Silk Avia по маршруту Наманган — Ташкент был перенаправлен на запасной аэродром в Самарканд.

2 декабря Telegram-канал Baza сообщил, что россияне отказались покидать борт самолета после приземления в другом городе за тысячу километров от пункта назначения (Актобе﻿). Их призывали высадиться «где-то в степи рядом с Актау﻿».

В посольстве России в Казахстане отреагировали на сообщения СМИ и отметили, что группа из 16 человек, среди которых 11 человек — это граждане России, согласились покинуть борт и поехать в гостиницу под гарантии бронирования билетов на регулярные и стыковочные рейсы до Актобе 3 декабря.

