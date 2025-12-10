Путин присвоил звание «Мать-героиня» россиянке, воспитывающей 10 детей

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Мать-героиня» жительнице Дагестана Мисиди Шамхаловой, она одна воспитывает десять детей. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня»… Шамхаловой Мисиди Рамазановне, Республика Дагестан», — говорится в сообщении.

Женщина осталась вдовой, она вынуждена воспитывать девятерых дочерей и сына. Она работает на рынке, обеспечивая свою семью.

Звание было также присвоено Каркусовой Симе Викторовне из Северной Осетии.

В ноябре Путин присвоил звание «Мать-героиня» четырем россиянкам. Высшей государственной награды для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей, удостоились Светлана Курочкина из Кемеровской области и Лукина Черняк из Свердловской областей. Также почетное звание было присвоено двум многодетным матерям из Ленобласти — Ирине Маховой и Наталии Небогатовой.

Ранее Путин присвоил звание «Мать-героиня» курянке, воспитавшей пятерых военных.