В Петербурге усилился пожар на Правобережном рынке

78: площадь возгорания на Правобережном рынке увеличилась до 800 квадратов

Площадь возгорания на Правобережном рынке в Петербурге увеличилась до 800 квадратных метров. Данных о пострадавших нет, сообщает Telegram-канал 78.

«Как Рагим рассказал нам, во всем микрорайоне слышны хлопки. Предположительно, взрываются газовые баллоны. По словам Рагима, пожар начался еще около 17 часов», — говорится в посте.

Других подробностей не приводится.

Здание рынка загорелось вечером среды, 10 декабря. Как писал канал, речь идет о двухэтажной постройке размером 25 на 100 метров. Спасатели уже работают на месте, уточнял 78.

9 декабря в Новосибирске загорелось здание педколледжа. Огонь вспыхнул в кабинете на третьем этаже, после чего перекинулся на кровлю. На место происшествия прибыли 67 сотрудников экстренных служб и 17 единиц специальной техники. Профильные службы развернули штаб пожаротушения.

Как рассказали в МЧС РФ, из здания эвакуировали 670 студентов. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в строительном городке на юго-западе Москвы произошло возгорание.