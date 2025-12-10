Стало известно, есть ли у российских биатлонистов шансы попасть на ОИ-2026

У российских биатлонистов еще есть шансы отобраться на Олимпиаду-2026

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что российские биатлонисты еще имеют шансы отобраться на зимние Олимпийские игры — 2026. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Ещё есть этапы Кубка мира после Нового года. Потому надежда есть, шансы на Олимпиаду есть», — сказал он.

5 декабря Майгуров сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2025 года может рассмотреть вопрос о допуске российских биатлонистов к международным стартам. При этом в CAS 9 декабря сообщили, что никаких исков от СБР не получали.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

Ранее IBU потребовал от российских биатлонистов выступать с критикой СВО.