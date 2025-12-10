Коломойский заявил о покушении на Миндича в Израиле

Коломойский утверждает, что на Миндича было совершено покушение в Израиле

Украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) утверждает, что на соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича 28 ноября было совершено покушение в Израиле. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«Покушение на него было 28-го числа в Израиле. Попытка не состоялась, преступники арестованы. Слава богу, что не произошло хуже. Тяжело ранили домработницу, но она выжила. Преступники перепутали дом», — сказал он во время заседания суда по апелляции на его меру пресечения.

Коломойский добавил, что «подробности» он расскажет 11 или 12 декабря во время заседания суда.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и его «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Через две с лишним недели украинский лидер уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее экс-депутат заявил о наличии у Трампа компромата на Зеленских.