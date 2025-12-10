На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Цитрус-гигант: в чем польза помело и для кого опасен этот фрукт

Что за фрукт помело: польза и вред, сколько его можно съесть и как употреблять
Помело — яркий экзотический фрукт с кисло-сладким вкусом, который зимой широко представлен на российских продуктовых прилавках. Этот цитрус — настоящий витаминный заряд, однако не всем он подходит. Какую пользу несет помело иммунитету, пищеварению, как влияет на талию, как часто его можно есть и для кого оно вредно — в материале «Газеты.Ru».

Что такое помело Какие полезные вещества содержатся в помело 7 полезных свойств помело Вред помело для организма Как выбрать помело Рецепты блюд из помело

Что такое помело

Помело или помпельмус — самый большой цитрус в мире. У этого фрукта толстая кожура зеленоватого либо желто-оранжевого цвета. Форма варьируется от шарообразной до грушевидной. На вкус фрукт кисло-сладкий с горчинкой. Чем-то напоминает грейпфрут, но не такой горький. Плод внутри разделен на крупные дольки с более плотной, чем у апельсина, перегородкой.

Растет помело на деревьях высотой до 15 метров. Его активно выращивают в Китае, Таиланде, Японии, на Тайване и во Вьетнаме, в Индии, Индонезии, на острове Таити и в Израиле.

close
Какие полезные вещества содержатся в помело

Помело — богатый источник витаминов и минералов, рассказала нутрициолог Наталья Чаевская в беседе с «Газетой.Ru».

КБЖУ помело (на 100 г):

  • Калорийность — 38 ккал;
  • Белки — 0,8 г;
  • Жиры — 0 г;
  • Углеводы — 8,6 г;
  • Клетчатка — 1 г.

Помело содержит следующие витамины и минералы:

  • Витамин C: 61 мг (68% суточной потребности)
  • Тиамин (витамин B1): 0.034 мг (3%)
  • Витамин B6: 0.036 мг (2%)
  • Калий: 216 мг (6%)

7 полезных свойств помело

По словам Натальи Чаевской, помело благотворно влияет на иммунитет, состояние кожи, сердечно-сосудистую систему. Среди главных полезных свойств фрукта:

  • Укрепление иммунитета. Благодаря высокому содержанию витамина С помело – отличное средство профилактики в сезон ОРВИ. Также оно помогает быстрее восстановиться после болезней.

  • Поддержание сердечно-сосудистой системы. Калий и антиоксиданты улучшают работу сердца и сосудов, снижают риск гипертонии и развития сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Благотворное влияние на кожу. Антиоксиданты помогают бороться со старением кожи и улучшают цвет лица. Витамин С стимулирует выработку коллагена.
  • Контроль веса. Низкое содержание калорий отлично вписывается в рацион людей, заботящихся о фигуре. А еще этот фрукт дает быстрое насыщение.
  • Улучшение работы пищеварительной системы. Пищевые волокна способствуют нормальной работе кишечника, улучшают микробиоту, предотвращают запоры и способствуют здоровью пищеварительной системы.
  • Нормализация давления. Этот эффект достигается благодаря высокому содержанию калия и антиоксидантов во фрукте.
  • Польза для беременных. В помело содержится фолиевая кислота, которая необходима для правильного развития нервной системы плода.

close
Дополнительную пользу организму обеспечивают содержащиеся в помело флавоноиды полифенольные соединения, такие как нарингин и гесперидин, обратила внимание врач-гастроэнтеролог врачебной амбулатории «Отрадное» Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен. Они обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием.

Научно доказано, что кожура и семена помело содержат широкий спектр биологически активных соединений и могут применяться в пищевой и фармакологической промышленности для изготовления пищевых и лекарственных добавок.

Вред помело для организма

Хотя полезных свойств у помело не счесть, фрукт имеет существенные минусы, предупреждают врачи.

Противопоказания к употреблению помело:

  • Аллергические реакции. При наличии аллергии на любой из цитрусовых употреблять помело стоит с осторожностью. Начинать следует с маленьких порций.
  • Заболевания пищеварительной системы. От употребления помело стоит отказаться при гастрите, язве, холецистите и некоторых других заболеваниях, повышенной кислотности и синдроме раздраженного кишечника.
  • Пониженное артериальное давление. Фрукт способствует снижению артериального давления, поэтому людям с гипотонией стоит употреблять помело с осторожностью.
  • Дети до 2 лет. Не рекомендуется вводить фрукт в рацион маленького ребенка из-за высокой аллергенности.
  • Мочекаменная болезнь почек. Не стоит употреблять помело при наличии мочекаменной болезни почек, так как это может спровоцировать образование оксалатных камней.
  • Прием некоторых лекарственных препаратов, в частности, предназначенных для снижения холестерина, уменьшения рисков тромбоза, лечения ряда сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии.

«Злоупотребление плодом может приводить к вздутию и нарушению пищеварения за счет избытка клетчатки. Оптимальным является включение помело в рацион в составе основного приема пищи или во вторую половину дня, избегая употребления натощак у пациентов с чувствительным желудком», — подчеркнула Юлия Сластен.

close
Нутрициолог Наталья Чаевская посоветовала сочетать помело с йогуртом, творогом, орехами и другими фруктами. Перед употреблением плод обязательно нужно мыть.

Как выбрать помело

Помело созревает в период с декабря по февраль.

При выборе фрукта важно учесть несколько нюансов:

  • Ориентируйтесь на запах — он должен быть ярким, цитрусовым.
  • У спелого помело кожица плотная, но не твердая.
  • На кожице не должно быть пятен, вмятин и других дефектов.
  • Надавите на фрукт: если кожура упругая и быстро вернула себе прежнюю форму — помело можно брать.
  • Если участок возле плодоножки чересчур мягкий, проваливается — брать такой фрукт не стоит.
  • Если на кожице помело есть пятна или темно-красные точки, скорее всего производители использовали при выращивании нитраты. Еще одна причина внешних дефектов — обработка химикатами для более длительного хранения.
  • Не берите чересчур блестящие или липкие плоды: они могут быть покрыты специальным веществом, которое продлевает срок хранения и может нанести вред здоровью, предупреждают в Роспотребнадзоре.

Рецепты блюд из помело

Помело легко интегрируется в рацион, говорит Юлия Сластен. Этот фрукт подходит для приготовления салатов с рыбой или курицей, фруктовых смесей с йогуртом, смузи, а также теплых крупяных блюд. Такой подход позволяет получить максимум пользы и снизить риск побочных реакций, отметила врач-гастроэнтеролог.

Салат с помело и креветками

Ингредиенты:

  • 220 г очищенных креветок
  • 1 помело
  • 150 г помидоров черри
  • ½ красного лука
  • 1 упаковка салатного микса
  • 2 ст. л. сока лайма
  • соль, перец — по вкусу

Приготовление:

  • Отварите креветки до готовности и охладите их.
  • Очистите помело от кожуры и пленок и нарежьте на кусочки.
  • Помидоры черри разрежьте пополам, лук нашинкуйте.
  • В миске смешайте помело, креветки, салатный микс, черри и лук.
  • Заправьте соком лайма, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте перед подачей на стол.

Салат из куриной грудки и помело

Ингредиенты:

  • Помело — 1 шт;
  • Филе куриной грудки — 200 г;
  • Листья салата — 100 г;
  • Авокадо — 1 шт;
  • Масло оливковое — 50 г;
  • Орехи на выбор (кешью, кедровые, миндаль в виде слайсов) — 30 г;
  • Пармезан — 50 г;
  • Соль — четверть ложки.

Приготовление:

  • Промойте листья салата, нарежьте, сложите в салатницу.
  • Нарежьте тонкими ломтиками филе куриной грудки и обжарьте на сковороде.
  • Добавьте в салатницу очищенную и нарезанную дольками мякоть авокадо, курицу.
  • Заправьте салат маслом, перемешайте. Сверху натрите сыр, посыпьте орехами.

close
Компот из помело и других цитрусовых

Это отличный витаминный напиток в зимний сезон. Подойдет для защиты от вирусов, снятия стресса и скорейшего выздоровления.

Ингредиенты:

  • Помело — 300 гр;
  • Апельсины — 300 гр;
  • Лимоны — 100 гр;
  • Грейпфрут — 200 гр;
  • Вода — 2 л;
  • Сахар — 50 г либо больше (на вкус).

Приготовление:

  • Вымойте фрукты под проточной водой.
  • Нарежьте на дольки, сложите в кастрюлю и слегка разомните вилкой.
  • Залейте водой, добавьте сахар.
  • Доведите до кипения, но не кипятите, чтобы не уничтожить витамины.
  • Остудите, разлейте по стаканам.

close
