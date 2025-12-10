Цитрус-гигант: в чем польза помело и для кого опасен этот фрукт

Что такое помело
Помело или помпельмус — самый большой цитрус в мире. У этого фрукта толстая кожура зеленоватого либо желто-оранжевого цвета. Форма варьируется от шарообразной до грушевидной. На вкус фрукт кисло-сладкий с горчинкой. Чем-то напоминает грейпфрут, но не такой горький. Плод внутри разделен на крупные дольки с более плотной, чем у апельсина, перегородкой.
Растет помело на деревьях высотой до 15 метров. Его активно выращивают в Китае, Таиланде, Японии, на Тайване и во Вьетнаме, в Индии, Индонезии, на острове Таити и в Израиле.
Какие полезные вещества содержатся в помело
Помело — богатый источник витаминов и минералов, рассказала нутрициолог Наталья Чаевская в беседе с «Газетой.Ru».
КБЖУ помело (на 100 г):
- Калорийность — 38 ккал;
- Белки — 0,8 г;
- Жиры — 0 г;
- Углеводы — 8,6 г;
- Клетчатка — 1 г.
Помело содержит следующие витамины и минералы:
- Витамин C: 61 мг (68% суточной потребности)
- Тиамин (витамин B1): 0.034 мг (3%)
- Витамин B6: 0.036 мг (2%)
- Калий: 216 мг (6%)
7 полезных свойств помело
По словам Натальи Чаевской, помело благотворно влияет на иммунитет, состояние кожи, сердечно-сосудистую систему. Среди главных полезных свойств фрукта:
- Укрепление иммунитета. Благодаря высокому содержанию витамина С помело – отличное средство профилактики в сезон ОРВИ. Также оно помогает быстрее восстановиться после болезней.
- Поддержание сердечно-сосудистой системы. Калий и антиоксиданты улучшают работу сердца и сосудов, снижают риск гипертонии и развития сердечно-сосудистых заболеваний.
- Благотворное влияние на кожу. Антиоксиданты помогают бороться со старением кожи и улучшают цвет лица. Витамин С стимулирует выработку коллагена.
- Контроль веса. Низкое содержание калорий отлично вписывается в рацион людей, заботящихся о фигуре. А еще этот фрукт дает быстрое насыщение.
- Улучшение работы пищеварительной системы. Пищевые волокна способствуют нормальной работе кишечника, улучшают микробиоту, предотвращают запоры и способствуют здоровью пищеварительной системы.
- Нормализация давления. Этот эффект достигается благодаря высокому содержанию калия и антиоксидантов во фрукте.
- Польза для беременных. В помело содержится фолиевая кислота, которая необходима для правильного развития нервной системы плода.
Дополнительную пользу организму обеспечивают содержащиеся в помело флавоноиды полифенольные соединения, такие как нарингин и гесперидин, обратила внимание врач-гастроэнтеролог врачебной амбулатории «Отрадное» Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен. Они обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием.
Научно доказано, что кожура и семена помело содержат широкий спектр биологически активных соединений и могут применяться в пищевой и фармакологической промышленности для изготовления пищевых и лекарственных добавок.
Вред помело для организма
Хотя полезных свойств у помело не счесть, фрукт имеет существенные минусы, предупреждают врачи.
Противопоказания к употреблению помело:
- Аллергические реакции. При наличии аллергии на любой из цитрусовых употреблять помело стоит с осторожностью. Начинать следует с маленьких порций.
- Заболевания пищеварительной системы. От употребления помело стоит отказаться при гастрите, язве, холецистите и некоторых других заболеваниях, повышенной кислотности и синдроме раздраженного кишечника.
- Пониженное артериальное давление. Фрукт способствует снижению артериального давления, поэтому людям с гипотонией стоит употреблять помело с осторожностью.
- Дети до 2 лет. Не рекомендуется вводить фрукт в рацион маленького ребенка из-за высокой аллергенности.
- Мочекаменная болезнь почек. Не стоит употреблять помело при наличии мочекаменной болезни почек, так как это может спровоцировать образование оксалатных камней.
- Прием некоторых лекарственных препаратов, в частности, предназначенных для снижения холестерина, уменьшения рисков тромбоза, лечения ряда сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии.
«Злоупотребление плодом может приводить к вздутию и нарушению пищеварения за счет избытка клетчатки. Оптимальным является включение помело в рацион в составе основного приема пищи или во вторую половину дня, избегая употребления натощак у пациентов с чувствительным желудком», — подчеркнула Юлия Сластен.
Нутрициолог Наталья Чаевская посоветовала сочетать помело с йогуртом, творогом, орехами и другими фруктами. Перед употреблением плод обязательно нужно мыть.
Как выбрать помело
Помело созревает в период с декабря по февраль.
При выборе фрукта важно учесть несколько нюансов:
- Ориентируйтесь на запах — он должен быть ярким, цитрусовым.
- У спелого помело кожица плотная, но не твердая.
- На кожице не должно быть пятен, вмятин и других дефектов.
- Надавите на фрукт: если кожура упругая и быстро вернула себе прежнюю форму — помело можно брать.
- Если участок возле плодоножки чересчур мягкий, проваливается — брать такой фрукт не стоит.
- Если на кожице помело есть пятна или темно-красные точки, скорее всего производители использовали при выращивании нитраты. Еще одна причина внешних дефектов — обработка химикатами для более длительного хранения.
- Не берите чересчур блестящие или липкие плоды: они могут быть покрыты специальным веществом, которое продлевает срок хранения и может нанести вред здоровью, предупреждают в Роспотребнадзоре.
Рецепты блюд из помело
Помело легко интегрируется в рацион, говорит Юлия Сластен. Этот фрукт подходит для приготовления салатов с рыбой или курицей, фруктовых смесей с йогуртом, смузи, а также теплых крупяных блюд. Такой подход позволяет получить максимум пользы и снизить риск побочных реакций, отметила врач-гастроэнтеролог.
Салат с помело и креветками
Ингредиенты:
- 220 г очищенных креветок
- 1 помело
- 150 г помидоров черри
- ½ красного лука
- 1 упаковка салатного микса
- 2 ст. л. сока лайма
- соль, перец — по вкусу
Приготовление:
- Отварите креветки до готовности и охладите их.
- Очистите помело от кожуры и пленок и нарежьте на кусочки.
- Помидоры черри разрежьте пополам, лук нашинкуйте.
- В миске смешайте помело, креветки, салатный микс, черри и лук.
- Заправьте соком лайма, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте перед подачей на стол.
Салат из куриной грудки и помело
Ингредиенты:
- Помело — 1 шт;
- Филе куриной грудки — 200 г;
- Листья салата — 100 г;
- Авокадо — 1 шт;
- Масло оливковое — 50 г;
- Орехи на выбор (кешью, кедровые, миндаль в виде слайсов) — 30 г;
- Пармезан — 50 г;
- Соль — четверть ложки.
Приготовление:
- Промойте листья салата, нарежьте, сложите в салатницу.
- Нарежьте тонкими ломтиками филе куриной грудки и обжарьте на сковороде.
- Добавьте в салатницу очищенную и нарезанную дольками мякоть авокадо, курицу.
- Заправьте салат маслом, перемешайте. Сверху натрите сыр, посыпьте орехами.
Компот из помело и других цитрусовых
Это отличный витаминный напиток в зимний сезон. Подойдет для защиты от вирусов, снятия стресса и скорейшего выздоровления.
Ингредиенты:
- Помело — 300 гр;
- Апельсины — 300 гр;
- Лимоны — 100 гр;
- Грейпфрут — 200 гр;
- Вода — 2 л;
- Сахар — 50 г либо больше (на вкус).
Приготовление:
- Вымойте фрукты под проточной водой.
- Нарежьте на дольки, сложите в кастрюлю и слегка разомните вилкой.
- Залейте водой, добавьте сахар.
- Доведите до кипения, но не кипятите, чтобы не уничтожить витамины.
- Остудите, разлейте по стаканам.