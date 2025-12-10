Заморозить навсегда: ЕС может объявить об изъятии активов РФ уже на этой неделе

Евросоюз готов нарушить «золотое правило» председателя Евросовета Антониу Кошты ради принятия решения об изъятии активов РФ и продлить грядущий саммит стран ЕС еще на два дня. По данным Financial Times, в рамках него европейские страны хотят принять законопроект, который позволит им навсегда заморозить российские средства. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет отвечать на любые враждебные шаги и уже готова к этому ответу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Евросоюз готов отойти от «золотого правила» председателя Европейского совета Антониу Кошты ради решения вопроса об изъятии замороженных российских активов. Об этом сообщила газета Politico.

Кошта заявил журналистам, что запланированный на 18 декабря саммит ЕС могут продлить еще на два дня, если решение не будет принято.

«Это редкое отступление от золотого правила Кошты, согласно которому хороший саммит — это однодневный саммит»,

— подчеркнуло издание.

Financial Times ранее сообщала, что на предстоящем саммите ЕС собирается в ускоренном режиме решить судьбу российских активов. Для этого европейские чиновники планируют принять законопроект, который предусматривает использование европейскими странами чрезвычайных полномочий, позволяющих заморозить российские активы навсегда без единогласного согласия всех стран ЕС .

«До настоящего момента существовал риск, что санкции продлеваются единогласным решением каждые полгода, так что всего лишь одна столица, например, Будапешт, могла бы обеспечить Москве возвращение доступа к активам и сломать всю конструкцию. Новое законодательство нацелено на то, чтобы изменить это», — говорилось в материале.

Собеседники издания отмечали, что «спешная попытка» принять инициативу объясняется тем, что руководство Евросоюза хочет сохранить рычаги давления на Москву в контексте обсуждения мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. Газета The Times, в свою очередь, писала, что вопрос об изъятии активов обсуждался на встрече премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и украинским лидером Владимиром Зеленским.

По данным издания, страны ЕС находятся на финальной стадии согласования соглашения об экспроприации российских активов — о решении будет объявлено уже на этой или следующей неделе .

Что в России говорят об изъятии активов?

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации, заявил, что европейские страны хотят забрать валютные резервы России, потому что у них не остается денег на продолжение боевых действий на Украине.

«К любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем на это отвечать. И к этому ответу мы уже готовы»,

— подчеркнул министр.

Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, действия ЕС не останутся «без самой жесткой реакции» со стороны Москвы. При этом она подчеркивала, что не только Россия, но и другие страны обратят на это внимание, так как легальных оснований для экспроприации нет и Европа это даже не скрывает.

Президент РФ Владимир Путин в конце ноября объявил, что российское правительство по его поручению уже вырабатывает пакет ответных мер на тот случай, если Евросоюз все-таки решится изъять активы России. Он не уточнил, о каких конкретно шагах идет речь, но подчеркнул, что экспроприация активов станет воровством чужой собственности, и это «всем ясно».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков впоследствии говорил, что изъятие активов РФ будет иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических, и для физических лиц.