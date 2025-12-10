Обвиняемым в попытке покушения на Тихона клирикам продлили арест

Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей двум клирикам, обвиняемым в подготовке покушения на митрополита Тихона (Шевкунова). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный орган.

Речь идет о помощнике митрополита Денисе Поповиче и московском клирике Никите Иванковиче. Следствие считает, что они планировали взорвать самодельное устройство в Сретенском монастыре, где проживает архиерей. Позднее оба обвиняемых отказались от своих первоначальных признательных показаний.

Попович на видео ФСБ России признался, что они должны были установить взрывчатку в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита, и что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему расправой над родственниками.

11 ноября следственные органы провели обыски и допросы в Москве, Псковской области и Крыму, проверяя окружение подозреваемых. Как сообщили в спецслужбе, обоих подозреваемых после начала СВО завербовала украинская разведка. Они по заданию кураторов занимались слежкой за Тихоном, собирали информацию о его контактах с представителями церкви и властных структур. В феврале 2025 года они готовились организовать теракт на территории Сретенского монастыря в Москве.

