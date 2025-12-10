На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Постпреды ЕС не приняли решения по предложению ЕК по российским активам

РИА Новости: постпреды ЕС не смогли согласовать решение по российским активам
Francois Mori/AP

Постоянные представители стран Евросоюза не достигли соглашения по предложению Еврокомиссии, касающемуся активов России. Обсуждение будет продолжено в конце недели, сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник.

Собеседник агентства уточнил, что тема останется в повестке на заседаниях в пятницу и в предстоящие выходные дни.

«Эта тема была в повестке сегодня, можно ожидать ее продолжение на заседании в пятницу и в выходные», — сообщил источник.

Евросоюз готов нарушить «золотое правило» председателя Евросовета Антониу Кошты ради принятия решения об изъятии активов РФ и продлить грядущий саммит стран ЕС еще на два дня. По данным Financial Times, в рамках него европейские страны хотят принять законопроект, который позволит им навсегда заморозить российские средства. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет отвечать на любые враждебные шаги и уже готова к этому ответу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле предупредили о неизбежном ответе в случае конфискации активов России.

