В США разрешили обнародовать дополнительные материалы по делу Эпштейна

Окружной суд в Нью-Йорке разрешил правительству США обнародовать дополнительные судебные материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный документ.

«Суд настоящим удовлетворяет ходатайство правительства в соответствии с Законом о прозрачности материалов по делу Эпштейна и с бесспорным правом жертв Эпштейна на защиту их личности и неприкосновенности частной жизни», — говорится в решении суда.

Из документов следует, что решение касается материалов расследования 2019 года.

20 ноября президент США Дональд Трамп подписал закон, который предписывает министерству юстиции в течение 30 дней рассекретить полный комплект материалов федерального расследования в отношении Эпштейна.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

