В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Японии
Kyodo/Reuters

Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано на острове Хонсю в Японии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 102 км к северо-востоку от города Хатинохе, население которого составляет порядка 220 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 34 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Накануне жителей Японии призвали подготовиться к новой волне землетрясений, которые могут возникнуть в ближайшее время. По мнению специалистов, вероятность возникновения крупного землетрясения вдоль Курильской и Японской впадин выше обычного.

8 декабря в Японии произошло землетрясение магнитудой более 7. После этого для восточного и северо-восточного побережья страны объявили угрозу цунами. В северной части Японии было приостановлено движение поездов по нескольким железнодорожным линиям.

Ранее эксперт оценил опасность цунами от землетрясения в Японии для России.

